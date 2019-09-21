大政治大爆卦-無色覺醒》韓快閃台中後奔屏東 日衝半個台灣 下架DPP拚了! 14:192019/09/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今首度跨越高屏溪，前進屏東進行產業學習之旅，地方韓粉迫不及待，盼在國境之南，重現貪食蛇車隊的盛大場面，直搗蔡英文總統故鄉，跟著《大政治大爆卦-無色覺醒》一起現場直擊。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #屏東 #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 貓奴身上都有傷痕 邵庭驕傲自封「貓女刀疤」 21:332019/09/17 娛樂 大政治大爆卦-無色覺醒》黑韓生產線 綠側翼＋綠網軍＋綠議員 14:132019/09/19 政治 全國古蹟日週末登場！走入歷史現場品文化、享好康 15:522019/09/19 旅遊 千名志工點亮設計展 讓熱情繽紛屏東 17:142019/09/19 生活 建議韓請辭 陳揮文「被罵北七」回應了 00:032019/09/20 娛樂 新聞透視》重拾不分藍綠 無色覺醒 韓需調整戰略！擁抱中間選民 突破50＋1生死線 04:102019/09/20 政治要聞 超級屏東味 千名志工點亮設計展 04:102019/09/20 地方新聞 台灣設計展＠屏東！縣民公園飆創意、菸場尋復古嘗美味 17:012019/09/20 生活 韓國瑜台中紫雲巖快閃 砲打蔡政府「萬金油外交」 12:202019/09/21 政治 政治熱門新聞 外交雪崩 學者：一句話堵死蔡英文 - 政治 蔡英文論文事件延燒 LSE校友揭謎團 - 政治 黃光芹驚爆：馬英九跟郭台銘拿了6800萬 - 政治 綠斷2國 李艷秋轟藍營：有人在家嗎？ - 政治 引國民黨上鉤？他發現論文門怪異之處 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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