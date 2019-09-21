國民黨總統參選人韓國瑜今首度跨越高屏溪，前進屏東進行產業學習之旅，地方韓粉迫不及待，盼在國境之南，重現貪食蛇車隊的盛大場面，直搗蔡英文總統故鄉，跟著《大政治大爆卦-無色覺醒》一起現場直擊。

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(中時電子報)