布萊德彼特（Brad Pitt，小布）近日忙於電影《星際救援》宣傳，接受《CNN》採訪時，首次提起從好萊塢淫魔監製哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）手中救出前女友「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的事件，他當年為了護女友免於騷擾，對大牌監製哈維放狠話：「如果你敢再讓她覺得不舒服，我會殺了你。」他如今回憶當下：「在當時，我只是個來自Ozarks遊樂場的男孩，這就是我們如何面對事情。」

小布表示：「我只是想確定接下來不會發生任何事，因為派特洛正準備要拍兩部片（和哈維）。我認為這件事情很有趣，尤其是好萊塢，這個工作環境，男人和女人的工作動力一直都在重新校準，以好的方式遲緩的改變，我也覺得這是應該被拿出來談論的重要故事。」

葛妮絲去年吐露自己因為和哈維簽下《艾瑪姑娘要出嫁》、《莎翁情史》兩片合約，對方邀請她到飯店開會，但最後開始摸她的手並建議一起到房間按摩，她將此事告知當時男友小布，導致小布在《哈姆雷特》百老匯首映會上遇到哈維時直接嗆聲，葛妮絲至今仍不忘對前男友小布表示感謝：「在我還沒有任何名聲和權力時，他用了自己的名聲和權力保護我。」

(中時 )