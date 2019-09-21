國泰公益賽，邀請國家女籃總教練鄭慧芸擔任開球貴賓。(台北市籃球記者聯誼會提供)

新聞盃籃球錦標賽，今天進行國泰公益賽，苗栗東河國小最終1分險勝新聞女生隊，國泰金控致贈3萬元獎學金給東河國小，東河國小校長高清菊回贈感謝狀。(台北市籃球記者聯誼會提供)

108年新聞盃籃球錦標賽由國泰金控贊助的公益籃球之旅今年邀請到苗栗東河國小隊，21日與新聞女生隊進行一場表演賽，雖然女生隊請來了女籃國家隊總教練鄭慧芸前來坐鎮，但東河國小在最後6.5秒投進超前分，最終20比19險勝新聞女生隊。

東河國小前身為大東河番童教育所，創立於民國前二年六月一日，民國九年四月一日，改制為大東河教育所，民國十九年四月一日，增設補習科，教育年限二 年。民國三十四年，台灣光復改制為新竹縣南庄鄉東河國民學校。民國三十九年，苗栗設縣，改名為苗栗縣南庄鄉東河國民學校。民國五十七年，政府實施九年國民 義務教育，更改校名為東河國民小學。民國五十九年，芙安颱風侵襲，校舍流失，重建後，六十年完工，為配合學期開始，於六十一年二月新學期遷入現址。

已有超過40年歷史的新聞盃籃球賽，秉持著做公益、提升籃球風氣的精神，近年來在國泰金控的支持下已連續多年舉辦公益籃球之旅，繼去年邀請宜蘭員山國中女籃隊參賽後，今年則是找來苗栗東河國小隊在21日與新聞女生隊進行公益賽。

位處於苗栗縣南庄鄉偏鄉的東河國小，全校學生只有四十人，多數為來自賽夏族及泰雅族原鄉部落的孩子，過去是聞名全國的拔河勁旅，近來隨著學生數逐漸減少，四年改為發展籃球運動，去年已有多名球員前往苗栗大倫國中與明仁國中兩所名校。

東河國小校長高清菊表示，偏鄉學校除要克服先天學生數不足的問題，硬體教學設備也遠不如都市學校，家長都必須前往都市工作，導致學校招生很困難，幸好小朋友天生就喜歡運動，加上籃球的限制沒有那麼多，因此小球員們都利用下課4-6點的時間練習，葉致良教練雖然不是科班出身，但他能灌輸小朋友正確的籃球觀念，所以，小朋友才能在短短幾年內就打出好成績。

葉致良說，感謝國泰金控與台北市籃球記者聯誼會的這次邀請，小朋友得知消息後無不歡欣鼓舞，這次北上打表演賽希望得到外界的關注，進而改善學校球隊的整體環境。

而東河國小的對手新聞女生隊邀請了國家隊教練鄭慧芸前來坐鎮，緯來體育主播張立群擔任教練，隊員包括曾經獲選HBL「人氣后」的宋旭藍、體育主播秦于婷、簡政光、黃樺君、鄭雅方、張旖旂、徐莉婷、鍾東穎、卓君澤，體育記者曾思儒、葉姵妤、蔡宜瑾、梁語庭、粘藐云、廖冠婷、黃巧雯、鍾亞芳、徐莉婷、楊啟芳、李晏昀。

除了與東河國小的公益賽事外，新聞女生隊今年還與富邦啦啦隊、體育署女籃、香港記者女籃、台北市三興國小進行多場表演賽。

台北市籃球記者聯誼會感謝國泰金控、NIKE、享動行銷工作室大力支持，才能讓新聞盃籃球錦標賽與新聞女生隊年年都能不間斷的做公益、打籃球。

(中時電子報)