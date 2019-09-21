頭份為恭紀念醫院21日上午舉行35週年院慶運動會，有千名員工參與。〔謝明俊攝〕

創立35年的頭份為恭紀念醫院，21日上午舉辦院慶運動會，除了醫院本身600多名員工外，還結合崇仁醫院、禾雅產後護理之家員工共千人參加，年已8旬的董事長林佾廷親自到場主持開幕典禮，會中除了安排各種趣味競賽外，場邊還準備了美味小吃供員工大飽口福，現場歡樂聲不斷，不僅運動健身也增進員工合作精神。

為恭紀念醫院成立至今時光已35年， 現有仁愛、東興、信義三大院區，員工900多人，目前並且結盟了崇仁醫院、禾雅產後護理之家，撐起了北苗栗醫療的重責大任。

為恭紀念醫院在歷任院長帶領全體同仁齊心努力下，以肩負守護苗栗醫療照護為使命，並確保病人權利及尊嚴，落實品質管理，重視人才培育，提升醫療專業水準，推動環保、關懷社區、促進健康，成為社區的健康守護者。

在這次活動中，年過8旬的董事長林佾廷21日上午也親臨會場主持開幕典禮，他表示醫療事業的永續經營需要不斷地進步，為恭醫院將以此精神發揚光大，永續造福地方與人群。

為恭醫院院長陳振文表示，近年院方積極羅致優秀社區個管師到院，也擴大社區醫學部的編制，深入社區提供健康服務，包含結合社區資源推動健康促進活動，設立22個健康小站，並從106年起承接苗栗縣唯一失智共照中心，並與社區診所建立門診及住院智慧共照服務，並建立垂直整合合作模式，水平整合急重症醫療合作單位，協助急重症後送到醫學中心，形成策略聯盟。提供病人周全、完善的照顧服務。

(中時 )