現場排隊民眾是在等愛迪達350改款鞋11時開賣。（台中市消防局提供／陳世宗台中傳真）

台中市西屯區逢甲商圈福星路21日上午10時50分，發生機車碰撞車禍，並波及一旁在店家門口排隊的民眾釀成6人受傷，傷者送往中港澄清醫院救治，確切案發原因，尚待警方調查釐清中。

台中市消防局表示，機車發生碰撞意外，經初步了解，當時2輛機車行經福星路時發生碰撞車禍；其中1輛機車還失控滑行撞上一旁店家，導致在門口排隊的民眾受到波及受傷，送醫的6名傷者均送往中港澄清治療，現場還有另名民眾僅受輕傷，自行搭乘計程車就醫。

警方調查，現場排隊民眾是在等愛迪達350改款鞋11時開賣，還有人自20日就開始排隊等候；竟在開賣前9分鐘，63歲的楊男騎乘機車自一旁巷口駛出，疑卻未禮讓直行車輛，再加上20歲的廖姓男騎士未減速，2人當場猛力碰撞釀禍；肇責歸屬、警方正深入釐清中。

台中市消防局出動黎明、西屯、中港及水湳等分隊，共出動各式救（災）護車共7輛及16人到場執行救護。

(中時 )