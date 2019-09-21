中美雙方持續為貿易戰僵持不下，美國總統川普20日與澳洲總理莫里森舉行共同記者會時稱，不需要在2020年總統選舉前達成美中貿易協議，也不會與中國大陸尋求達成部分共識，他想要達成的是一個完整的協議。更強調美國的經濟沒有受到貿易戰的影響，依然很強大。

川普在20日會晤澳洲總理莫里森（Scott Morrison），強調自「我不認為我一定要在選舉前完成，我想大家都知道，我們做得很棒」、「我不覺得這會對選舉造成任何影響，如果發生任何事，我想都是對選舉來說都是正面的，沒有關係」。認為中國大陸在某種程度上對世界造成威脅，因為他們軍事發展的速度比任何人要快，而且中方用的是從美國賺取的錢。

川普也再次強調美國經濟狀況非常好，貿易戰並未產生影響，「我們狀況極佳，經濟非常強大，中國才有受到嚴重的影響，我們沒有」。川普表示，他所追求的不是「部分協議」，而是完整協議。他與中國大陸國家主席習近平關係非常好，美中只是起「小爭執」。

(中時電子報)