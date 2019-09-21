國民黨智庫今天舉行記者會。（國家政策研究基金會提供）

南太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台斷交，國民黨智庫今天舉行記者會，智庫國防組召集人林郁方表示，蔡政府上任後，外交預算逐年攀升，斷交反替國家省錢說法不攻自破；中共與民進黨的共同目標都是消滅中華民國，中共挖邦交牆角，反暗助蔡英文選情。

外交部長吳釗燮昨請辭被蔡英文總統慰留，國家政策研究基金會國防組召集人林郁方以民間企業比喻，假設公司營運變差主要原因是其他公司挖腳客戶、搶訂單，董事能容忍董事長、總經理找理由而非自己不努力，繼續留任嗎？暗批蔡英文每次斷交，都聲稱遺憾、譴責中共以及與我斷交國家，完全沒廉恥之心。

林郁方也發現蔡政府上任後，外交公開預算逐年增加，機密預算增至四倍，反觀蔡政府批評邦交國索求無度，斷交反而替國家省錢的說法不攻自破，現況是邦交國愈少，人家更是狠狠咬住不放，外交預算只會增加不會減少。

林郁方痛批，蔡英文說要當旗手不要當籌碼，但外交政策非常僵硬，讓台灣成為亞太地區最危險地帶，遠高於南海、朝鮮半島，吸引美中來台灣海峽進行軍事對峙。中共挖邦交國從未停過，但蔡英文上任後，解除馬政府堅持九二共識的心理束縛，大動作挖邦交牆角，蔡英文卻仍愚蠢堅持僵硬台獨，害死中華民國。

林郁方推論，中共挖牆腳舉動其實在暗助蔡英文選情，同時加速消滅中華民國，「想走台獨，中共就幫助你」，民進黨與中共有消滅中華民國的共同目標。

國民黨團總召曾銘宗說，蔡昨得知吉里巴斯斷交，卻繼續競選活動，可見蔡最掛念的是如何騙選票、爭取連任，要求蔡公開道歉；希望國安團隊、外交部盡速動員，避免系統性斷交。

(中時 )