南太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台斷交，前外交部長歐鴻鍊今天表示，蔡英文批評與我斷交的邦交國願做中國大陸棋子，但諷刺的是，自己卻甘願做美國棋子被利用，當中華民國邦交斷光，就是中國大陸完成統一時刻。

前外交部長歐鴻鍊指出，索國與吉國即便在美澳壓力下，仍與中國大陸建交，顯示美國在全球影響力大幅衰退，做為區域強權的澳洲其影響力也減退，我國必須面對中國崛起現實。

歐鴻鍊說，多次強調台美關係史上最好時刻的蔡英文，請拿出具體數據來，實際上，美中爭霸過程，美國一再使用台灣牌，激怒對岸使得中國大陸改採反制措施，負面後果轉嫁到台灣，造成兩岸關係緊張，實在看不到與美友好得到的好處。

歐鴻鍊表示，蔡英文批評與我斷交的邦交國選擇做中國大陸棋子是錯誤的，諷刺的是，自己卻甘願做美國棋子被人利用。他坦言，國際關係非常現實，沒有道義友情可言，要有國力才能在國際上與其他國家競爭，每次都宣稱對岸打壓，就表示其國力比我強，但蔡政府卻一再升高敵意作對，發生斷交就罵對岸，拿不出辦法改善。

歐鴻鍊說，民進黨執政下，落實外交休克，當中華民國邦交斷光，就是中國大陸完成統一時刻，因為國際社會已完全接受一中原則，因為這些邦交國與中國建交公報上，明載台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。

關於美德等國家推動與台建立外交關係，歐鴻鍊認為是「非常無知且不可能」，因為台灣在國際社會上不是國家，若台灣要成為國家有兩個條件，首先要有足夠的國內支持，但民進黨至今不敢推動台獨公投，其次是國際社會也能接受，但至今看不出來。

歐鴻鍊直指，蔡政府未看清兩岸關係高於外交關係，導致政策錯誤，另外，人事任用上也破壞制度，很多人顏色對了官階就三級跳，嚴重打擊外交士氣，而這些使節在國外卻關心國內政治遠超過與駐在國的關係。

(中時 )