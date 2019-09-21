外傳在內達華洲囚禁外星人的美軍軍事禁區「51區」，20日突然有大批美國外星迷呼應網路號召，蜂擁前往「朝聖」，欲一探外星生命和太空船的政府機密，甚至有美鄉民大喊「放了外星人」，所幸並未危及公共安全，但仍有5人遭到逮捕。

如果有一百萬人跑去51區會發生甚麼？

據路透社報導，估計將有超過3千名外地人士前往被稱為「51區」的美國空軍機密基地朝聖，而活動起源於一位網民羅伯茲（Matty Roberts）6月時在臉書發起「Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us」的活動，呼籲網民於美國時間9月20日凌晨3至6時闖入「51區」，強調「用『火影跑』闖入就不會挨子彈」，不過在網路病毒式傳播之下，這一時興起的活動，竟然一度最高收到200萬個「讚」。

這起朝聖活動起源於一位網民羅伯茲在臉書發起「Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us」的活動，呼籲網民於美國時間9月20日凌晨3至6時闖入「51區」，強調「用『火影跑』闖入就不會挨子彈」。圖為嘗試「火影跑」的美國外星迷。（路透社）

據《ABC News》報導，不過他接受媒體採訪時表示，當時他只是開玩笑，沒想到網路上的外星梗圖狂傳之下，「我猜FBI是不是已經盯上我了？活動原意是要開玩笑，我不想有任何人受傷」。

路透報導指出，約有150名飛碟迷和好奇人士聚集在門禁森嚴的51區門外，鼓勵民眾在20日硬闖51區「看外星人」，不過網民沒有如活動說明般「闖進」51區，只在基地外聚集，但有電視台捕足到網民「火影跑」；而現場有一名男子身穿橘色太空衣，部分民眾戴著錫紙帽及外星人面具，其他人士手持標語，上面寫著「把E.T.從政府釋放出來吧！」

林肯郡警長李（Kerry Lee）表示，大多朝聖訪客的行為端正，只有少數例外。他指出，有三人涉嫌闖入51區，其中一人被逮捕，另外一位則被暫時拘押，此外還有兩人因不雅暴露和酒精相關事件被捕。另外，李指出，隨著週末到來，預計朝聖人潮將成長2倍，甚至3倍。

(中時電子報)