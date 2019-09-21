超商飲料王「麥X」想必大家早已沒有什麼爭議，不過相對熱賣款的「冷門」飲品，民眾可就有不同想法了。網友在PTT超商版詢問，大家平常是否會去買相對冷門飲料來喝，意外釣出冷門飲料中「低調的王者」，網友稱不只好喝，還能馬上「有感覺」！

一名網友在PTT上以「好喝的冷門飲料」為題，發文詢問網友「便利商店感覺熱門的飲料種類就是咖啡、綠茶、紅茶、奶茶、豆漿這類的；但感覺像冬瓜茶啦、仙草蜜啦、椰子水、青草茶這些，就是比較冷門一點點的飲料，其實偶爾換換口味發現也很好喝，好奇有沒有人也會去買比較冷門的飲料來喝」？

一名網友在PTT上以「好喝的冷門飲料」為題，發文詢問網友「有沒有人也會去買比較冷門的飲料來喝」發現了意外的低調的飲料王者。（摘自PTT）

此文一出，網友馬上有很多想法，紛紛留言回覆，整篇文竟蓋起了回憶樓，看到許多年代感的飲料名，甚至已經在超商銷聲匿跡。「愛之味麥仔茶」、「津津蘆筍汁」、「山藥薏仁豆奶」、「泰山仙草蜜」、「老虎牙子」、「青草茶」、「生活泡沫奶茶」、「開喜烏龍茶」、「蜜豆奶」、「蜂蜜菊花茶」、「梅子番茄」、「茉香柚茶」。而其中在低調冷門飲料中呼聲最高的是「速纖」。

網友們認為速纖外觀實在不吸引人，但卻意外好喝！尤其它又有很棒的功能，──幫助排便。（圖摘自東鄉食品官網）

網友們認為速纖外觀實在不吸引人，但卻意外好喝！尤其它又有很棒的功能，──幫助排便，網友甚至表示「喝完一秒有感覺」。「速纖超好喝」、「速纖！意外的好喝而且還可以幫助排便」、「速纖，喝到後來都去大賣場買回家放」、「絕對要推速纖」。

根據速纖官網介紹，《速纖纖維飲料》內含世界專利小麥水溶性纖維，可促進腸道蠕動，幫助代謝，維持消化道機能。飲料口感清爽，在享受美食的同時來罐速纖，適時補充人體所需膳食纖維。

(中時電子報)