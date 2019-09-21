以「M字腿女王」的稱號震撼日本寫真界的藝人垠凌，2008年婚後回台定居、育有三名子女，成為有豐富日本生活經驗的「媽媽藝人」，日日在部落格等分享她的家庭生活。

21日她在部落格以「小孩3個都得流感！」為題，提到她3個小孩竟一起A型流感，昨接連接到讀小學的大兒子與幼稚園的女兒老師的聯絡，而垠凌正在離學校稍遠處工作中，她冷靜思考「照什麼順序去接他們去醫院？像這樣同時接到2個孩子學校聯絡還真是第一次。」

垠凌樂享家庭生活。（取材自垠凌部落格）

當中女兒出現症狀才不久就已發起高燒；21日一早輪到二兒子也發燒，連忙帶到醫院檢查診療，下午回家後3個孩子睡成一團。垠凌說：「流感的觸染力真不可小看！ㄌㄧㄦˋ還是爸爸？看這個情況可能逃不了？」

垠凌10歲時移居日本，1995年於日本出道後寫真作品維持暢銷，她也在《男女糾察隊》、《辣妹圍裙》等人氣電視節目等參加演出，獨特形象讓她擁高人氣、打敗一票日本寫真女星。回台定居後她取得了料理及美容執照、並持續台日兩地演藝工作，也常在日本電視節目中介紹台灣風情。

(中時 )