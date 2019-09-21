英國今天表示，可望能在下月峰會與歐洲聯盟（EU）達成脫歐協議，但歐盟成員國愛爾蘭表示，雙方距離達成協議還差很遠，倫敦也尚未提出像樣的提議。

距離英國公投決定脫歐已經過了3年，對於能否在脫歐條件上取得突破，最近幾天又燃起了希望，英國首相強生（Boris Johnson）說協議架構逐漸成形，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席榮科（Jean-Claude Juncker）也說可能達成協議。

不過，外交官員表示，倫敦想將愛爾蘭邊境保障措施（backstop）從前任首相梅伊（Theresa May）敲定的脫歐協議移除，在未來幾年再敲定替代方案，對此雙方依舊存在分歧。

愛爾蘭邊境保障措施是一項擔保政策，以確保脫歐後，留在歐盟的愛爾蘭與英國北愛爾蘭省之間的500公里邊界能維持開放。

英國脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）在布魯塞爾與歐盟談判人員巴尼耶（Michel Barnier）會談後表示：「我們都希望達成協議。會議超時，表示我們在敲定細節…還有很多事要做，不過我們的共同目標是敲定協議。」他又說，榮科與強生都想達成協議。

英國國會否決梅伊與歐盟敲定的協議。強生表示，他希望能在10月17日到18日的歐盟峰會上談妥修正版協議，但如果沒辦法達成，英國還是將脫離歐盟。他下週將在紐約聯合國總部與歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）會面。歐盟設下10月31日為達成脫歐協議的期限。

愛爾蘭對於解決英國脫歐僵局而言至關重要。除非移除或修正愛爾蘭邊境保障措施，否則強生的協議無法在國會闖關成功。不過，沒有找到解決邊境問題的方法，愛爾蘭與歐盟也不願簽署協議。

歐盟擔憂設置硬邊界會導致北愛爾蘭出現動盪，破壞1998年達成和平協議後好不容易維持的和平。主張北愛與愛爾蘭統一的民族主義派與英國安全部隊和親英「聯合主義者」衝突不斷，直到1998年簽署和平協議才終結持續30年的暴力活動。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）說，氛圍改善，雙方都想達成協議，但還沒快要達成。他向英國廣播公司（BBC）表示：「現在肯定有很多評論，從現在的脈絡來看，我想有些是捏造的。我們必須對人民誠實，說我們現在還沒快要達成協議。」

他說：「每個人都需要了解一下實際狀況，對於英國政府一直在說的，也就是他們提出的解決方案，與我認為愛爾蘭與歐盟能夠支持的，之間還是有很大的鴻溝。」

(中央社)