孩子們透過VR旅圓夢計畫，利用VR科技讓孩子們達成另類環遊世界的夢想！（TBC群健有線電視提供／陳世宗台中傳真）

921大地震20週年，TBC群健有線電視照顧偏鄉學童，前進東勢新成國小，帶著這群偏鄉孩童北上到全台第一間VR旅行樂園免費遊玩；透過VR虛擬實境，暢遊越南峴港，體驗最在地的桶船「水上咖啡杯」、飛越巴拿山、並品嚐越南料理，5感體驗，讓孩子們實現了環遊世界的夢想！

位在東勢偏鄉的新成國小，全校師生不超過100人，有感於偏鄉資源匱乏，孩子很少有機會出門旅行，TBC群健善盡社會責任，邀請孩童來場高科技旅行，特別選在921地震20週年的這一天，帶孩子們走出當年的重災區東勢，進入VR世界，體驗高科技影音娛樂；教育局詹雅惠科長、TBC群健法務長林志峰、東勢新成國小的校長黃美樺，特別陪孩子旅行世界。

林志峰說，透過這次VR之旅圓夢計畫，利用VR科技讓孩子們達成另類環遊世界的夢想，希望能啟發更多孩子的科技感和世界觀；這次舉辦利用科技體驗，感受不同國家的豐富風土人情的活動，這項活動對學童們的未來發展會有好的影響，也是我們的初衷。

東勢山城的孩子，難得來到熱鬧的台北市，個個難掩興奮，許多人都是第一次體驗VR科技，戴上VR眼鏡跟著船身搖晃，像是真的坐上了飛機來到異國，體驗歡樂的水上派對，還模擬乘坐滑翔翼，飛越峴港的山海景點，欣賞會安古鎮的小城風光，不少人忍不住發出了尖叫和驚呼聲，直說刺激又好玩。

讀萬卷書不如行萬里路！TBC圓夢計畫從桃園到台中，帶領各區的偏鄉孩子進入VR領域；期盼透過這樣的活動，讓孩子在遊戲中認識VR科技，瞭解科技新知。也希望孩子們在旅行中看世界，啟發心中的夢想種子，勇敢逐夢。

林志峰強調，TBC群健為產業先鋒，不只率業界之先，節目全面升級HD高畫質，還建置啟用全台首座4K／8K攝影棚，服務設備提升之餘更希望用新科技、新技術，提供孩子創新視野。未來也將持續贊助回饋地方，幫助更多學童圓夢，進而激發他們的潛能。

(中時 )