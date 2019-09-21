暢銷遊戲改編電影《返校》昨（20日）登上大銀幕，首日開出1800萬票房佳績，不僅超越日本動畫大師新海誠夯作《天氣之子》和布萊德彼特的科幻新片《星際救援》，拿下單日票房冠軍，該片創2012年來國片最好的開片紀錄，超越近年賣座國片《KANO》、《我的少女時代》、《大尾鱸鰻》等片，並追平2010年《艋舺》首日票房成績，全台首週票房有望超越6000萬，為低迷的台灣電影市場注入一劑強心針。

導演徐漢強今天與主演王淨、曾敬驊不畏風雨，前往新竹、台中與影迷會面，對於票房，徐漢強表示：「感謝每1位買票的觀眾，由衷感謝！」王淨和曾敬驊也開心回應：「自己也會上網看觀眾的感想，很開心大家喜歡返校。」

電影《返校》王淨與曾敬驊擔任主角備受矚目。（牽猴子整合行銷提供）

昨晚王淨也在臉書感性分享自己接下「學姊」方芮欣與踏進演藝圈的心路歷程，「曾經被暗傷、被莫名的髒水潑過，也被自己折磨過，一直到現在依然如此，不停循環著。」面對惡意中傷，她也透露：「我明白清者自清，從來不想對任何流言蜚語做一丁點的解釋，也不願意以牙還牙，因為那不是我想做的事情，更不是我當初進這行的初衷。」

她坦言這些紛擾累積成黑暗面，與該片角色方芮欣產生了共鳴，相信每個人都有自己心目中的「方芮欣」，並在去年4月底帶著龐大壓力和自我懷疑接下角色，「對我來說，返校不僅僅只是一部驚悚片，它是一個悲劇，令人心酸的悲劇。」她寫道：「拍攝到後期，所有情緒都隨著學姊的痛苦而悲傷，隨著她的恍悟而心碎。」

昨晚發布幕後花絮，製作團隊透露《返校》如何從遊戲變為電影的過程，徐漢強表示他最大的初衷是希望可做點事情將故事散播出去，「希望遊戲團隊覺得我們是非常認真在對待原作的創作。」赤燭遊戲團隊看完電影後，深感認同並表示：「遊戲裡面有的（元素），其實電影都有。從遊戲轉變成電影的過程，只有這兩個作品非常完整非常優秀的時候，他們放在一起才會是更完整的。」該片全台上映中。

(中時 )