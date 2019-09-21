儘管明天(22日)就跟中華女籃隊友搭機飛往印度班加羅爾參加亞洲盃，中華電信唯一入選國家隊的黃湘婷，21日仍然趕到台南參與公益盃三對三活動，似乎完全沒在怕累，「歷經過去1個月的集訓，我相信中華隊現在更有默契，目標就是4強！」

會讓黃湘婷這樣講的原因，是中華女籃今年瓊斯盃表現欠佳，最後只拿2勝3敗、排名第5，問題就是瓊斯盃開打前，球隊僅集訓1周，如今擁有長達1個月的完整集訓，黃湘婷認為，全隊已經真正培養出默契，跟瓊斯盃不同了。

「這次亞洲盃預賽，我們跟日本、南韓、印度排在同組，相信面對南韓之站將很關鍵，也攸關我們能否搶下分組第2，這樣就可對上另1組第3名球隊，」黃湘婷說，「如今多了澳洲、紐西蘭兩隊，中華隊想要闖進4強難度變高不少。」

中華女籃先前飛到日本東京參加奧運場地測試賽，跟實力超強的日本隊交手，也讓南韓國家隊進行對抗賽，但對黃湘婷來說，印象最深刻的對手還是日本中鋒渡嘉敷來夢，「我跟她從U18一度對抗到現在，就連中州盃與菁英盃都碰過。」

這次亞洲盃也是黃湘婷生涯首次跟35歲長人蔡佩真一起攜手替中華隊效力，「能跟佩真姐一起打球，除了安心，也很感動，就算她年紀都比我大9歲，在場上仍很拚命，很開心可以看到她重返國家隊，畢竟她的身高還是我們的優勢。」

(中時電子報)