胡姓男子從2011年起，就陸續對不同女子襲胸摸臀，去年更被台北地檢署再依性騷擾罪起訴，案件審理中，胡男竟然再對路邊講電話女子強吻襲胸，北檢偵查後，依性騷擾罪追加起訴胡男。

胡姓男子自2011年起，就在路邊對不認識的被害女子，乘對方不注意來不及防範，襲胸、摸臀，被新北地方法院及台北地方法院判刑1年徒刑。去年5月間，胡男又在台北市忠孝西路的行旅廣場，先向等候公車的被害女子索要金錢遭拒，然後乘被害女子來不及抗拒，伸出鹹豬手摸被害人的屁股。

經被害女子報警提告，北檢依性騷擾罪將胡起訴，不料，案件還在台北地院審理中，胡男在今年的5月16日，見到另一名戴著耳機講電話的被害女子獨自行經中山北路一段，假藉請被害女子幫忙撥打電話為由，搭訕被害人，接著乘女生沒有防備不及抗拒，不但強抱女生親吻，還用手抓捏女生的胸部，受到驚嚇的被害女生氣得向中山分局提告，警方調閱監視器，確認襲函的就是胡男，將他移送北檢。

由於胡男再次襲胸時，先前胡男因襲臀案仍在北院審理，北檢於是追加起訴胡男，且因胡在5年內再犯有期徒刑以上的罪，屬累犯，建請法院裁量是否加重其刑。

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(中時 )