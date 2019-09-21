韓國目前最紅的電視節目《Queendom》，找來6組發片女團競賽，最終第一名能獲得單獨的回歸秀，最新一集中上次競選排名最後一名的女團LOVELYZ再度嘗試和以往不同的強勢曲風，選唱Brown Eyed Girls的《Sixth Sense》。卻因和過往情純女團形象不符，以及舞台沒有新意、歌曲重點海豚音沒有表現出來，再度被噓爆。

LOVELYZ原走清純女團形象，如今在該節目連兩次都走強悍曲風，反遭負評。（圖／翻攝自韓網）

LOVELYZ在第一輪的競演中將自己最紅的歌曲《Ah Choo》改編為Girl Crush風格，卻因為原本的清純曲風改變太大，反而把自己的缺點展現出來，拿到最後一名的第六名。

第二輪競選主題原本是「一對一交換cover」任務，必須唱對手的歌，原本LOVELYZ應該選擇OH MY GIRL的歌曲，但LOVELYZ通過節目組的遊戲獲得第一名的自由選曲權，改選Brown Eyed Girls的《Sixth Sense》。

LOVELYZ的舞台（圖／翻攝自Youtube）

唱完後網友卻一面倒，表示LOVELYZ猶如被「強迫轉型」，原本清純的女團卻硬改成強勢的風格，在表現《Sixth Sense》的舞台上，也沒有做出跟原曲太大的改變，加上原曲的重點是海豚音，她們也僅以甜美高音代替，導致舞台充滿違和感，也讓網友十分失望。

LOVELYZ演唱《Sixth Sense》

(中時電子報)