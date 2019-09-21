靖娟基金會主辦的「小黃帽交通安全童樂會」今日在圓山花博舉行。（靖娟基金會提供／廖德修傳真）

由交通部指導、靖娟基金會主辦的「交安隊長就是你，用愛給孩子安全的力量」108年小黃帽交通安全童樂會，今（21）日於台北圓山花博花海廣場舉行。這項活動已邁入第3年，由親子共同體驗，學習正確交通安全知能。

警政署統計，民國107年未滿12歲兒童在交通事故中有8053人受傷、17人死亡，駕駛人乘載兒童發生事故死傷高達7001人。因此本次活動規劃安全帶、安全座椅操作使用的關卡，強化家長正確使用安全配備，學習保護兒童行車安全。

兒童身為行人時，在道路事故中死傷達1069人，包括穿越道路中（597人死傷）、衝進路中（163人死傷）、在路上嬉戲（26人死傷）等，可看出孩子因身高、視野限制，伴隨著身心發展尚未成熟的衝動性，在交通環境中危險判讀的意識相對薄弱。

小黃帽交通安全童樂會開放報名第1天即獲熱烈迴響，在活動設計上也別出心裁，設計5大交通安全實境體驗關卡，包含認識汽車燈號、搭乘公車安全守則、交通情境桌遊及我是小小駕駛人等。

主辦單位邀請小黃帽計畫代言人浩角翔起擔任活動大使，浩子說：「晚餐後帶孩子去騎腳踏車時，會提醒他們要穿亮一點的衣服，車燈一定要開，盡量靠邊騎，手要放在煞車上。」阿翔也說：「大女兒已小一，會讓她跟在身邊學習安全穿越馬路，也告訴她即使是綠燈也必須左右觀看，確認無車輛才能行走。」兩人還帶來交通安全狀況劇，教導交通安全概念。

靖娟基金會執行長林月琴表示：「促成安全的交通環境，不論是駕駛或是穿越道路的行人（孩子）都需要學習正確的安全知能。目前靖娟小黃帽計畫募集的交安隊長已有55人，5年來交安隊長持續進班教學，更成功讓3萬個小朋友學習交通安全、學會保護自己。」

交通部政務次長王國材也親臨現場，一起教育小朋友公車乘車的安全守則及逃生設備等知能。他表示：「交通部參與響應小黃帽活動，是因孩子在交通情境中屬於相對弱勢。期盼駕駛人能時時注意禮讓行人，孩子也應學習在交通環境中如何自我保護，企業、學校共同響應

(中時 )