催淚奇幻愛情電影《在時間停止的世界相遇》昨（20日）在日本上映，導演河合勇人率主要演員竹内涼真、板垣瑞生、吉柳咲良共同出席首日謝票活動。四人一出場就大玩劇情中的「時間靜止」梗，一動也不動地定格動作長達30秒，甚至還放送「肢體愛心」，讓全場觀眾直呼「超卡哇伊！」值得一提的是，板垣與吉柳在片中的浪漫初吻場面，尤其是接吻時的「氣味」，也成為竹内調侃兩人的話題。

主持人問起大家印象最深刻的場面時，只見竹內涼真興致勃勃地起鬨：「吻戲呢？吻戲呢？」讓首度獻出銀幕初吻的吉柳，趕緊害羞地比了一個叉叉。沒想到竹內反而持續逼問：「在場所有觀眾都想要知道。」只見吉柳羞紅著臉表示：「已經記不得那麼多了啦！」反觀一旁的板垣，則發揮男子氣概說：「那場戲是由我主導的喔！」而竹內也以前輩之姿詢問：「那你刷牙了嗎？我當時拍《青空吶喊》時，也有初吻場景，我有事先刷牙了喔！」板垣則率真地說：「有，我當時還買了牙膏！」讓全場觀眾不禁莞爾。此外，四人在拍照環節上，還親切地放送「肢體愛心」，更是讓全場觀眾直呼「超卡哇伊！」

板垣瑞生（右）與吉柳咲良（左）的初吻場面唯美浪漫。（采昌國際多媒體提供）

值得一提的是，該片是男主角板垣瑞生的首度主演作品，以及女主角吉柳咲良的初次演出電影。板垣對此開心表示：「希望這部電影，可以讓大家的生活變得稍微有趣一些。」吉柳也透露：「拍攝第一天，我對自己能做到什麼地步感到緊張，甚至對未來將發生什麼事感到焦慮。我所飾演的角色，是個積極又開朗的女生，而且知道自己想要什麼，讓我得積極地去詮釋這個角色。」而身為前輩的竹内涼真則榮幸表示：「這是我今年的第一部影視作品，很開心可以參與到板垣首度主演，以及吉柳第一次演出的電影。」

改編超人氣輕小說的《在時間停止的世界相遇》，故事描述一對因為「傷停補時」所邂逅的男女，在每天僅有一小時的「時間暫停」空間當中，體驗微甜苦澀又揪心的青春戀愛物語。該片10月9日在台上映。

(中時 )