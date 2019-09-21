小男孩樂團今年加盟滾石唱片，發行最新創作專輯《第三個願望》，將於28日於台北國際會議中心大會堂（TICC）開唱。倒數一周開唱，為了加強體力，和主唱米非曾共演音樂劇《偷心情歌》的紀言愷（JR），退伍接觸健身以來已經6年，近期以寫真集《紀律》大紅，撥空指導3人重訓，沒想到JR平時好逗陣，操起團員沒在手軟，狠心對小男孩樂團說：「既然都已進教室就沒退路了，我也不怕你們講幹話，越幹醮越好，我就是要你們在極度不爽時，能凝聚心力，爆一波威力了啦！」

小男孩樂團將於9月28日在TICC開唱，紀言愷化身魔鬼教練訓練體力。（聯成娛樂提供）

小男孩樂團也卯起來大操肌，在一字排開紮馬步時，團長昌哥、米非都蹲到發抖，吉他手漢斯更三度失守，得靠扶助才免於跌倒，他幽默說：「真的感受男人核心的重要了！要苦練回家讓老婆開心！」JR不忘精神喊話：「吃得苦中苦、方為人上人！」要他們堅持下去，只見豆大的汗水順著小男孩樂團臉龐滑下，大家都不喊苦，為了演唱會完美繼續蹲點。

昌哥說：「我們很多快歌要在台上跳來跳去，腿力和心肺功能都重要。」米非也說：「最難的部份是由快歌轉慢歌時，需要強大的肺活量和體力才能駕馭！」漢斯則自爆曾經有在演出時跳到軟腳、差點跌到台邊，米非也虧他：「漢斯應該喝點酒會更放啦！」漢斯則為此請求JR加強大腿的訓練，好玩的是，當JR安排漢斯舉重深蹲，團員們則從旁用身體「加重」重量，讓漢斯硬是舉到「痛不欲生」，三度差點軟腳，但他不放棄說：「為了演出成功、且讓我老婆滿意，我拼了！」

小男孩樂團昌哥（右起）、米非、漢斯接受紀言愷體能訓練。（聯成娛樂提供）

米非則因容易長肌肉，平常專攻皮拉提斯，此外謙稱自己「長輩年紀較輕」，演唱會當天就算穿清涼可能也「無濟於事」，JR怕她走心，打趣安慰說：「走心也是訓練心肺功能的另類好方法！」妙語如珠讓全場都笑翻。JR特別設計擴胸部分，讓米非上胸曲線更美，米非立志要練出令人驚艷的「海岸線」，握拳帶殺聲說：「我一定要美美登上TICC！」小男孩樂團《第三個願望》演唱會將於9/28（六）晚上七點半登上TICC，請洽ibon售票系統。

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