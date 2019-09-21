警方展開大甲火車站大執法，站前廣場頓時變得寬敞許多。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

警方在大甲火車站附近張貼多國語言勸導單。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

大甲火車站前廣場近日遭電動自行車佔據，警方21日上午展開大執法行動，除加強外籍移工勸導勿違規停放，並張貼多國語言勸導單。警方利用假日早上派員執行違規取締勤務，成效良好，站前廣場頓時變得寬敞許多，並獲得往來搭車旅客及附近居民一致讚賞。

大甲火車站前廣場空間，常違規停滿機車、電動自行車等。每到假日，外籍移工騎車到火車站搭火車至台中，違停情況更是誇張，嚴重影響接送旅客上下車動線。

警方指出，電動自行車等因屬慢車無牌照，車主認定困難，致違規取締、拖吊不易。為解決此問題，大甲分局祭出手段，將違規電動自行全數移置保管，待電動車所有人返回牽車時立即製單告發，不讓違停電動車遊走法律漏洞。

大甲分局長許明耀呼籲民眾養成守法觀念、共同維護市容，還給用路人安全的交通環境。依據道路交通管理處罰條例規定，汽（機）車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處所停車者，處600至1200元罰鍰。另慢車駕駛人不依規定停放車輛者，處300至600元罰鍰。

大甲分局表示，「路口十公尺違規停車」、「人行道違規停車」、「併排停車」及「占用公車格（區）違規停車」是目前重點取締項目，希望減少民眾投機違規行為，並期盼相關單位製作告示牌引導車輛停放，亦請仲介或聘僱公司向外籍移工宣導勿違規停車等交通觀念，讓通行及乘車環境更友善。

(中時 )