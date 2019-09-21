20日下午有民眾到台東達仁鄉南田村附近的海灘撿西瓜石時，意外發現有「磚塊」卡在石頭上，民眾好奇前往察看，赫然發現所謂的磚塊竟然是完整的「雙獅牌」海洛因磚，讓他嚇得急忙報警，今早海巡人員持續在岸際尋找，又在沿岸找到4塊海洛因磚，檢警正深入調查這些海洛因磚來源。

台東縣達仁鄉以出產「西瓜石」聞名，每逢假日總吸引無數石友前往撿拾，1名來自新北市的民眾20日下午也帶著「試手氣」的心情前往撿拾，未料沒撿到西瓜石卻意外發現好幾塊海洛因磚，「收穫驚人」運氣不知該算好還是差。

據了解，21警方已發現32塊海洛因磚，由於每塊約370公克左右重量，但純度尚未知曉，初估市價至少3千萬至6千萬，21日海巡單位在岸際持續搜索又再度發現4塊海洛因磚，初步研判因該屬於20日拾獲的同一批。

台東縣日前才發生震驚社會的蘭嶼外海1500公斤漁船走私案，不只毒品數量龐大，甚至還有前高階警官涉案，讓警方顏面無光，連續兩日都發現海洛因磚，相關單位必須深入調查，讓毒品不要流入市面。

市值上億！ 台東海岸驚見32塊雙獅牌海洛英磚

(中時 )