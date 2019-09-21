香港女歌手李明蔚（Sarena）2012年被發現罹患罕見腺樣囊性癌，讓她演藝事業面臨中斷，積極抗癌的李明蔚經過多次電療和化療，但藥物副作用讓她面癱、眼睛無法自然闔上，經醫生建議後，李明蔚決定動手術，而她稍早也在網發文報平安，湧入許多網友留言鼓勵。

李明蔚臉書全文。（圖／取材自Sarena Li 李明蔚臉書）

李明蔚因顏面癱瘓不受控，甚至連眼睛都無法自然闔上，經過醫生建議後，李明蔚在前天動手術，她事前還PO雙手合十的集氣照，並發文：「我知道自己身體狀況比較弱，所以麻醉風險可能比正常人高一點，但我相信自己意志力！願主保佑！」

而李明蔚今（21日）早終於在臉書報平安，表示受到很多朋友關心，李明蔚也提到：「手術順利！但現在需要休息，等我可以出院時候再跟大家分享我情況！❤️」網友也都留言為李明蔚加油打氣「加油！早日康復」、「好好休息」、「期待很快可以見到你的新面貌」。

(中時電子報)