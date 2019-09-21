與郭友好的資深媒體人趙少康日前爆猛料，表示國民黨有某位大老跟鴻海創辦人郭台銘要了一大筆錢，再度引起軒然大波，紛紛猜測是誰？資深媒體人黃光芹就表示，前總統馬英九在創辦馬英九文教基金會時，郭台銘就資助了馬超過6800萬元。

趙少康以及尹乃菁18日在網路節目《觀點》中聊到郭台銘決定退選的心路歷程，趙少康更爆料，有人拿了郭台銘不正常、數目很大的錢。此言一出，引發外界紛紛猜測是誰拿了郭的錢？

對此，黃光芹在政論節目《突發琪想》表示，趙少康是不輕易爆料的，但是他一旦爆料，那就是真正的內幕。那與其爆一半，或者是沒頭沒尾，還不如把那個人講出來，因為現在爆料都要求資料要明確。台北市長柯文哲顯然也知其中二三，而柯和趙少康應該都是聽郭說的，不會是由秘書那裡聽來的。

雖目前到底誰跟郭董拿錢，因郭董沒說，外人難窺探緣由。但黃光芹卻在節目中秀出一些過往的報導來找尋蛛絲馬跡。黃光芹表示，郭董曾跟媒體說，「你們知道馬英九基金會的錢是哪裡來的？」這某種程度就是將軍了，郭不是在修理馬英九，郭的意思是你們記者不要小看他，不要眼睛只有高雄市長韓國瑜，他背後也是有千軍萬馬的！

據黃光芹的查詢，當馬英九成立基金會時，郭台銘質押了鴻海股票850張，按照當時的市值，總價是6842.5萬5，超過6800萬，而且這個還經過幕僚證實，結果馬英九只挺一半，而且之前還曖曖昧昧的，隱隱約約的，不敢大張旗鼓搖旗吶喊，反觀趙少康就比較有膽識，有Guts！有挺郭就清楚說出來。

(中時電子報)