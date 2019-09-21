台中市警察局第二分局承辦一年一度守望相助示範觀摩演練活動，其轄內4個常年里守望相助隊也在活動中擔任進場任務。（馮惠宜攝）

台中市政府9月21日在新民高中辦理一年一度守望相助示範觀摩演練，台中市警察局局長楊源明感謝全市守望相助隊協勤，讓台中市上半年重大刑案減少45％，台中市在民力、警民合作下，整體治安維護成效良好。

台中市常年里守望相助隊計有230隊、社區守望相助隊16隊，人數合計12400人。台中市政府積極輔導成立守望相助隊、汰換老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬年齡限制、訂定獎勵辦法及簡化經費核銷程序，提供優質的照顧與福利制度。

本年度由第二警察分局承辦示範觀摩活動，轄內雖僅有4個常年里守望相助隊，但每隊均十分精實，里長及隊員對社區事務熱心投入。本次演練「酒駕罰則新制宣導」、「防制ATM遭詐欺車手提領」、「安居緝毒專案宣導」及「防竊演練」等狀況劇；並以微電影方式呈現守望相助隊平日協勤點點滴滴。

另警察局警犬隊訓練精良的警犬也上陣演出，由高人氣緝毒犬Candy融入行動劇表演，深化反毒及防竊等犯罪預防概念。這次活動警察局、消防局、民政局、社會局、台中市後備指揮部及各區公所均派員共襄盛舉，共計450人與會。

(中時 )