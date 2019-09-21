近日公館、銅鑼地區竊盜頻傳，更有竊賊光天化日下大膽行竊，民眾將犯案影像上傳網路，並提醒大家注意。警方也證實畫面中為邱姓慣竊，並已逮捕向法院聲請羈押獲准。

公館鄉五谷、中義、玉泉、館東等村及銅鑼鄉中平村等地，近兩個月來住宅竊盜頻傳，居民拍下1名男子光天化日之下，在民宅後門疑似破門而入的照片，並上傳地方社團群組，提醒「習慣從後門或2樓進入，會攜帶小刀凶器，請大家注意！」

經苗栗警分局證實，照片中為34歲邱姓男子，8月起犯下7建住宅竊案，竊取屋內現金財物、騎樓下的腳踏車、衣物，甚至擊破車窗行竊。警方8月31日將邱男移送法辦，但檢方以限制住居處分後無保請回。

日前邱男再度於公館鄉館東村竊取屋內財務，所幸警方鍥而不捨，且民眾機警報案，經公館分駐所員警到場圍捕，將邱男壓制逮捕。檢方衡量邱男前科累累，向法院聲請羈押獲准。苗栗警分局副分局長傅學廷呼籲，民眾多留意家中防盜安全，若有可疑人士在住家附近徘徊，請立即撥打110通報，共同維護社會治安。

(中時 )