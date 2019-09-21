馬林魚21日才剛宣布續約總教練麥汀利(Don Mattingly)，馬上就被同區的國民隊賞了本季第100敗，國聯倒數第二的海盜也才89敗。麥總帶領道奇5年最差的時候79敗，這是他執教生涯(第9年)首度吞下百敗。不能完全說是子弟兵不賞臉，因為國民正面臨輸不得的壓力。

國聯外卡戰況激烈，形成6搶2局面，國民隊3連戰必須橫掃馬林魚，否則外卡席位很可能不保。國民其餘的賽事只有費城人5連戰和印地安人3連戰，全是很難熬的硬仗，這一波能否橫掃馬林魚至關重要。

馬林魚沒有引頸受戮，陣中極少數千萬年薪的卡斯楚(Starlin Castro)奮勇繳出包含1轟的3安猛打賞，雙方有來有往，國民最後打到6-4獲勝。與麥總同時續約兩年的游擊手羅哈斯(Miguel Rojas)5打數掛零，但他本季表現傑出，不難看出馬林魚為何要留住他。

麥總表示他與球團續約有助於穩定軍心，以免球員因為頻繁換帥而心神不寧。然而麥總不走，左投陳偉殷就沒球打了，從本月12日至今超過9天沒登板，今日魚軍出動6位投手也沒輪到他。前次陳偉殷對釀酒人1.1局3K無失分。

(中時電子報)