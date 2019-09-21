海域部分結合「中華民國荒野保護協會」號召近千人參加以實際行動守護海洋。(台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真)

響應2019世界清潔日，台中市政府環保局21日舉行「2019世界清潔日海陸雙淨不留餘蒂」；分別在大甲松伯港、西區五權路進行海域、陸域雙主場活動，共清出菸蒂2,768根、一般垃圾599.7公斤及資源回收114.4公斤，顯示菸蒂減量工作的迫切，呼籲民眾重視菸蒂對環境的危害，不亂丟菸蒂。

今日活動海域部分結合「中華民國荒野保護協會」號召德昌營造、陶氏化學、住商不動產等企業，近千人參加以實際行動守護海洋；陸域部分則號召西區安龍里號召環保志工與民眾及附近店家共68人參與，在五權路與民生路、英才路交叉口等菸蒂丟棄重點路段淨街及撿菸蒂，民眾肯定市府致力環境教育宣導，透過活動提升居住環境，還能運動健身。

市府並與多家等連鎖便利商店、咖啡店共同簽署「台中市不留餘蒂環保行動宣言」，承諾加強騎樓店面、周邊環境菸蒂清理作業。今早在台中市各地也有近200家連鎖便利商店及咖啡店家同步清理環境及撿菸蒂。

環保局表示，市府加強稽查取締菸蒂熱點並推動巡查清理、聯合稽查及宣導等，減少菸蒂產生，日前也邀集業者響應菸蒂減量措施，並宣導便利商店及連鎖咖啡店等店家業者善盡清潔責任，鼓勵自主認養周邊五公尺清潔工作，規劃建立菸蒂巡查調查回報措施，瞭解菸蒂減量成效，期望號召更多單位加入淨菸行列，齊力參與環境清潔維護。

(中時 )