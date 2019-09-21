為催生足球園區，家長在太原球場設置連署帆布，上頭有60張色彩繽紛的畫作，都是小小足球迷們心中的足球夢想。（馮惠宜攝）

木蘭聯賽21日在台中太原球場開踢，吸引了千名大小球迷到場觀戰加油。現場不但設有各式有趣的足球闖關遊戲，還展示台中市從國小、國中到高中大學，各級學校的全國及國際性獎盃將近15座，顯示台中市的基層足球實力雄厚、成績斐然。而大大的足球園區連署帆布則是簽滿了大小球迷的企盼，60張色彩繽紛的畫作，每一張都訴說著孩童心中的足球夢想！

由喜愛足球人士主動發起足球園區連署活動，希望政府相關單位可以聽見基層的需求並且重視足球運動。從8月17日開始發動連署並徵求孩童畫作，短短4週就收集到2000名的連署及60張的畫作，數字仍在持續增加中。

台中市足球成績名列全國，揚名世界。大大小小上百支的球隊，可惜只有朝馬與太原兩座無看台足球專用練習場，硬體上缺乏更專業的足球場。設備遠跟不上參與足球運動人口增長的速度，家長教練與選手們需要更好的足球場地。

前市長林佳龍任內，規劃台中市足球園區在北屯，盧秀燕市長上任後，將其原預定地改回巨蛋，變更計畫將足球園區遷到南屯，遭到中央撤銷預算，使得足球園區難產。眾多球員選手與家長的盼望落空，因此希望不分政治與藍綠，呼籲大家一起支持足球運動。

運動局表示，原先北屯區規劃六點九公頃，環評就要一到兩年，前瞻計畫期限是110年8月，現在啟動也超過期程。南屯規劃的四點六公頃，符合前瞻計畫也不用環評，畢竟過長的工期不符合期待。運動局強調，足球園區計畫變更，也配合體育署審查意見修正，但卻遭到撤銷，目前將申覆，重提新案，全力催生。

(中時 )