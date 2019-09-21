開學將邁入1個月，日前傳出基隆家扶中心財政困窘，54年來首次面臨斷炊，200名國中小扶助童共25萬元助學金發不出來，消息傳出後，三天來小額捐款陸續湧入，家扶感謝各界善心，目前補足缺口還有剩餘，將全數用於弱勢兒少，幫助貧童順利就學。

基隆家扶中心主任陳美君表示，可能大環境景氣不好企業捐助緊縮，加上近來選舉新聞稀釋大眾焦點，基隆家扶服務半世紀來來首次出現發不出助學金困境，19對外求助，陸續有200名小額愛心捐款湧入，迄今已經募集到約30萬元善款。

家扶指出，21日還有很多人來電關心，前立委謝國樑更致電表示「自掏腰包補足剩下的缺口」，不過感謝社會大眾的熱情伸出援手，目前募集狀況已補足缺口，幫助孩童順利就學，剩餘的獎助學金也會專款專用，累積到下一次獎助學金發放。

就讀國小二年級的靜靜（化名），與高齡80歲的阿嬤相依為命，靜靜的阿嬤平日除了接送孫女上下學，中間搭公車通勤回家打掃家務；阿嬤說，自己省吃儉用，生活艱苦沒關係，習慣就好了，只希望這些錢能讓孩子能安心讀書、平安大漢。

社工督導陳志銘說，教育是脫貧的最佳方法，家扶視家庭情形每月給予1700到4000元不等扶助金，每學期開學會另發2000元獎讓學童購買開學用品、文具、繳交班費等之用，減輕家庭的負擔，因經費短缺延發，接下來會盡快發放給扶助學生。

(中時 )