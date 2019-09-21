奇美醫學中心院長邱仲慶(左五)表示，永康區率先營造為台南市失智友善社區，深耕培植失智友善力為目標，實踐失智友善社區為願景，讓失智友善館成為社區守護站。(曹婷婷攝)

921是國際失智症日，有感於9成失智症患者被關在家，奇美醫學中心率先在永康成立台南首間「失智友善館」，結合公部門、民間資源，於中華里等6里培訓1034名「失智天使」、112位志工，以失智症者與家庭照顧者為中心，因地制宜建構失智友善社區照護網絡，今天由奇美醫學中心院長邱仲慶、國健署署長王英偉、台南市長黃偉哲等人見證失智友善館揭牌。

去年底，台南市老年人口已達15.04％，正式進入高齡社會，全球每3秒就增加1位失智症，台灣2018年底65歲以上長者有7.86％罹失智症，80歲以後罹失智症比率高達20％，每5位長者就有1位失智症者，營造失智友善社區已成為台南重要議題。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美是醫學中心中率先推動失智友善社區的醫院，因輕微認知障礙及輕度失智症常被認為是老化健忘容易被忽略，近9成失智症者居住在社區中，照顧者擔心失智症者出門會走失、在馬路遊走影響安危、外出購物忘了付錢等問題，而不讓其出門關在家中。

為了讓失智症者維持其功能及有尊嚴的生活，讓照顧者得以喘息、失智症者可以出門活動，奇美醫學中心在永康區中華里、六合里、甲頂里、尚頂里、烏竹里及新樹里等六里推動失智友善社區計畫，希望透過失智症的識能教育，提升民眾對失智症的認識。

今年7月開始執行，至今已培訓1034位失智友善天使、112位失智友善志工，他們在失智友善館提供諮詢服務，在社區中若「看」到疑似失智症者，主動關心詢「問」對方的需求與去處，將其「留」在身邊並協助「撥」電話(110)報警或聯繫家屬等，發揮「看、問、留、撥」的精神及時協助失智症者。

邱仲慶亦強調，失智友善社區、失智友善館將成為社區守護站，提供諮詢、預防延緩失智課程、認知功能篩檢與照護服務，結合社區民眾、商家、社團組織等守護力量，並與在地警察局建構預防走失的關懷網絡，串連地方鄰里人情味，發揮守望相助及建構在地化失智照顧資源，讓失智症者在熟悉社區環境有尊嚴、安心與安全的生活，使失智長者及其家庭照顧者有品質生活。

(中時 )