2019.09.21「松山療養所所長宿舍」過去因產權複雜，曾荒廢多年，曾被當地人視為鬼屋。（台北市文化局提供）

位於南港的「松山療養所所長宿舍」，歷經1年半的修復後，重現當年原始的風彩。北市文化局也在21日舉辦招商說明會，未來會併同「松山療養所所長宿舍」以OT模式委外營運，規畫做為藝術療癒工坊，希望給南港區帶來藝文的空間。

「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，2006年起被指定為「歷史建物」，但過去因產權複雜荒廢多年，2017年文化局以6400萬向地主協議解決產權問題，並同步投入2500萬修復，現已恢復日式建築原有的歷史風貌。

文化局於21日舉行招商說明會，並安排蘇荷兒童美術館帶來藝文作品和手作DIY的體驗，提供廠商做為未來方向的參考，現場吸引許多企業，包含一之鄉、樂埔町等都有意投標。

文化局表示，由於是OT委外營運，所以租金每年只要15萬，基本要求應以藝術、養生療癒等方向進行規畫，並能與地方連結，業者也可經營輕食餐飲、商品販賣等商業活動，但希望讓文化歷史結合美學共生。

有意投標的一之鄉董事長許飛龍說，這裡的環境適合與輕食做結合，文化局所提出的條件可以讓南港區有新的發展，由於提案時間急迫，還未有確定的方向，近期內部會做討論和投標規畫。

(中時 )