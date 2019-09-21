台上還有精彩的音樂演出。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）到場關心，呼籲大家踴躍捐出熱血幫助需要幫助的人。（謝瓊雲攝）

「921大地震」20周年紀念日，彰化縣政府、彰化新頻道有限公司在彰化縣立圖書館前廣場舉辦公益捐血活動，盼募集200袋熱血，幫助傷病患者輸血需求，凡捐血民眾還可領取精美實用的贈禮，並參加獎品豐富的摸彩活動。

「捐熱血、愛延續，新頻道、心傳遞」公益活動從上午9時30分至下午4時結束；彰化縣長王惠美表示，凱擘新頻道公司今日舉辦公益捐血活動，平時新頻道提供縣民優質節目、很好的收視品質及服務，今天還集結各界作公益、號召捐血，感謝新頻道用心，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血，幫助需要幫助的人。

新頻道總經理廖咸隆表示，感謝在場所有單位、好朋友一起來舉辦這次活動，新頻道懷著感恩與關懷互助的信念，在921地震屆滿20週年的日子別具意義，也感謝鄉親的支持栽培才有今天的新頻道，希望能和鄉親一起為這個社會多盡一分心、多盡一分力，讓我們的社會更美好。

(中時 )