韓國瑜就職後首次到屏東，首站到有百年歷史的萬金聖母聖殿，韓國瑜在聖殿準備的紀念盤上簽名。（潘建志攝）

韓國瑜就職後首次到屏東，首站到有百年歷史的萬金聖母聖殿，聖殿合唱團唱聖歌歡迎，韓也跟著唱和。（潘建志攝）

韓國瑜就職後首次到屏東，首站到有百年歷史的萬金聖母聖殿，現場湧入2500名韓粉，旗海飄揚，擠得水洩不通。（潘建志攝）

【#現場直擊】 韓國瑜前進屏東進行產業學習之旅

高雄市長韓國瑜就職後首次到屏東，首站到有百年歷史的萬金聖母聖殿，現場湧入2500名韓粉，擠得水洩不通。聖殿合唱團演唱聖歌歡迎韓國瑜，他也在聖殿準備的紀念盤上簽名。韓國瑜致詞時表示，希望天主能賜給2300萬台灣人平安幸福美好。

韓國瑜就任高雄市長後，從未跨過一水之隔屏東縣，讓屏東的韓粉殷殷期盼。21日韓國瑜首次造訪屏東，魅力無法擋，首站到萬金聖母聖殿，吸引來自各地約2500名韓粉，一早就擠在聖殿前，準備迎接韓國瑜。

韓國瑜到場後，韓粉興奮高喊「韓總統好！」現場旗海飄揚，歡呼聲不斷。韓國瑜花了10分鐘才走入聖殿，先在聖殿準備的紀念盤上簽名，進入聖殿後合唱團唱聖歌歡迎他，韓也跟著唱和，並手持蠟燭獻給天主。

韓國瑜致詞時指出，萬金聖母聖殿建於1861年，迄今已有百餘年歷史，對天主教徒意義重大。附近都是天主教徒，希望天主能庇佑居民平安美好，也能夠庇佑全台灣2300萬人平安、幸福、美好。

聖殿神父李漢民致詞時說，求天主祝福韓國瑜，能把台灣帶到更好的地位。會後他表示，聖殿是宗教場所，歡迎所有的政治人物造訪，之前包括柯P、副總統陳建仁都曾造訪，聖殿也都盡地主之誼，希望每個造訪的政治人物都能做為模範，讓台灣人民的心更安定，也希望他們能有更大力量為百姓做事。

(中時 )