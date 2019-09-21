高雄市議會開議在即，議長許崑源20日召集各黨團總召協商，舉手通過市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程應依議事規則及市政質詢辦法，準時開會及散會，引發民進黨團抗議護航巿長韓國瑜，國民黨團則聲明，民進黨才是說一套、做一套。

民進黨巿議員康裕成臉書PO文質疑，「議員質詢要在1800準時下班」是在護航草包。因為9月26、27日兩天「市長施政報告與質詢」，每個議員質詢15分鐘，9小時都不休息，只夠36個議員質詢，但是高雄市議會有66個議員。

高雄巿議會國民黨團隨後也發出聲明，依照議程準時開會，提昇議事效率，何錯之有？康裕成過去擔任議長時，將議員總質詢由60分鐘限縮成45分鐘才是剝奪議員問政權益，開民主倒車。民進黨總是做一套、說一套，兩套標準。

高雄巿議會20日的黨團協商，由議長許崑源主持，副議長陸淑美、國民黨總召曾俊傑、民進黨總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強與會，另李順進及陳善慧2位議員列席。最後以舉手通過，除部門業務質詢外，應準時開會及散會。

(中時 )