副市長游建華（右二）與民代一起座縮小潛盾機模型。（甘嘉雯攝）

桃園軌道願景館慶開館1周年，大家一起切蛋糕慶祝。（甘嘉雯攝）

桃園軌道願景館慶開館1周年，戶外有大型粉紅色但高氣球。（甘嘉雯攝）

修復後再利用的桃園軌道願景館21日舉行「1歲生日快樂」館慶活動，鐵粉們齊唱生日快樂歌「慶周歲」，願景館去年開幕至今，參觀人數將近30萬人，以寓教於樂的呈現方式受到民眾肯定與喜愛，其中首次曝光的等比縮小「潛盾機模型DIY製作」詢問度最高，鐵粉們搶著製作帶回，副市長游建華眼明手快，快速完成獲得喝采。

捷運工程局長陳文德表示，軌道願景館收錄了桃園軌道發展的歷史，包括正在執行當中的捷運綠線工程及規畫願景，希望透過每次活動讓市民對於生硬的軌道專業知識多一點了解，跟著城市的建設同步成長。

一手策畫願景館的專委鄒淑霞指出，桃園軌道願景館以軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、多媒體互動區、交通圖書室以及戶外潛盾機展示等6大主題，讓民眾免費參觀，開館一年來參觀熱潮不斷，不但是親子出遊最愛，也是許多學校團體戶外教學的好場域，參觀者遍及外縣市。

游建華表示， 潛盾是所有的地下工程非常重要的一個工具，對於整個捷運建設來講，尤其在都會區，會有很多的地下段的部分，需要藉由潛盾機鑽掘，讓地下的部分能夠完美呈現，而捷運可以讓桃園3大核心能夠達到達到30分鐘的生活圈，與跟台北都會區達到1小時生活圈的目標，透過軌道建設的願景館，見證桃園軌道建設的整體發展。

(中時 )