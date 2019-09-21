為表彰已故柯菊蘭（泰雅族族名Lawa Tawyu）女士對泰雅族文化推動及傳承之重大貢獻，原住民族委員會伊萬‧納威Iwan Nawi副主任委員今（21）日親自前往苗栗縣泰雅族天狗部落追頒一等原住民族專業獎章，並由其孫王伯元代為受領。

柯菊蘭登記於民國12年出生，今年已96歲，因早期多有晚報戶口情形，實際上應已超過百歲，並經苗栗縣政府公告為「苗栗泰雅紋面傳統」國寶，原民會獲知其辭世的消息，深感不捨及惋惜，台灣原住民族文化又少了一個瑰寶，對原住民族社會來說是重大的損失。

原民會副主委伊萬‧納威Iwan Nawi表示，「柯女士為苗栗縣泰雅族文面傳統的人間國寶，文面傳統文化著重人格、精神文化的保存和發揚，對泰雅族、賽德克族及太魯閣族而言，為重要傳統表徵，具傳統性、文化性與規範性。」

伊萬‧納威Iwan Nawi說，「柯女士（Lawa Tawyu）擅長泰雅族傳統織布，並努力將織布技巧傳承予後代，亦擅長吟唱傳統歌謠及泰雅古調，答（和）唱部分均由柯女士（Lawa Tawyu）引領，在部落祭儀的歌唱部分扮演重要的領唱角色，柯女士（Lawa Tawyu）為泰雅族文化之瑰寶。

原民會盛讚柯菊蘭不遺餘力地維護泰雅族織布及古調之傳統文化，並以一生守護泰雅族傳統的gaga，為族人留下珍貴的文化資產，實為後代族人典範及楷模。

原民會十分感謝及欽佩柯菊蘭不遺餘力維護原住民族文化，將與文化部、苗栗縣政府合作，呈現過去為柯菊蘭紀錄的生平及口述歷史等資料，並肯定她對原住民族文化及社會的卓越貢獻，特追頒「一等原住民族專業獎章」以為表彰。

(中時 )