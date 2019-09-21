邱琦雯回應王瞳事件，但擔心藉王瞳炒新聞。（iROO提供）

王瞳拍《大時代》被傳和同劇馬俊麟不倫戀，同劇演員邱琦雯被影射是王瞳、馬俊麟片場共浴的爆料者，與王瞳結下樑子，邱琦雯當時二度在臉書開罵，隔空轟王瞳「暗喻個屁、下三濫、妳算什麼咖」。《大時代》日前剛殺青，邱琦雯今以設計師身分出席iROO品牌聯名活動，被問到是否希望雙方把心結講開？她正色說：「不用啦，都拍完了，我都殺青了，傷害也都造成。」

邱琦雯對於之前放砲，今表示不後悔公開發文，「任何人被冤枉跟誤會都會很生氣」，她強調和王瞳之間沒有深仇大恨，也沒有拒絕使用同個化妝間，彼此能很和平把工作完成。坦言和王瞳、馬俊麟私下零互動，和王瞳還是朋友嗎？她冷靜說：「我們是同事。」意指不是朋友。那馬俊麟？「也是同事，我跟他們僅止於工作上的接觸，也沒衝突」。

邱琦雯劇中跟王瞳是對立狀態，常必須針鋒相對，演起來有更順？邱琦雯說：「大家都是專業演員，出道不是1、2天，考慮的不是私人狀況。」但坦言下戲後零互動，化妝室各坐一邊，不過王瞳在片場還是會和她打招呼說「早」，「我覺得還是要有風度，基本禮貌還是會有」，不過她不曾主動和王瞳打招呼，「因為我的班都比她早」

邱琦雯直率說：「我的個性就是人不犯我，我不犯人， 我對人很客氣，但不可以欺負我，但我沒有幹的事，不要弄到我。」這個結一直沒打開，會不會一直有疙瘩？她說：「沒有什麼結，那天事情過後，並沒有恨死對方，也沒說不能同一個化妝間，反而大家很peace完成工作。」下週一劇組殺青酒，她應該會去。

邱琦雯表示，拍戲期間因太忙碌，就算有對象要約她出去也很難，畢竟現代人都沒什麼耐心。現場媒體藉馬王緋聞笑說：「可以到豆漿店、健身房認識新朋友。」她冷回：「我是不太愛喝豆漿，會胃脹氣，我也不太上健身房，收工都累得要死。」

(中時 )