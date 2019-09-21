中選會21日舉行總統副總統、立委選舉投票程序模擬演練觀摩會，演練投票時間截止後，工作人員與警員勸阻執意排隊投票民眾等14種狀況的處理方式。（姚志平攝）

中選會21日舉行總統副總統、立委選舉投票程序模擬演練觀摩會。（姚志平攝）

中選會主委李進勇受訪。（姚志平攝）

中選會主委李進勇受訪。（姚志平攝）

鑒於去年投票時出現民眾大排長龍的情況，中選會與台北市選委會今日共同舉辦2020總統與立委選舉投票程序模擬演練觀摩會，共有三百位民眾參與模擬，藉此預估投票所需時間，並針對突發狀況進行演練，提升投開票所人員處理突發狀況能力。依照中選會現場模擬時間換算，一位民眾只要花不到1分鐘即可完成投票。

台北市選委會總幹事藍世聰指出，台北市選委會特別商請大安區公所同仁協辦今天的模擬演練觀摩會，藉由演練過程的全程錄影，紀錄民眾進場投票測次所需時間及突發狀況應變處理，主動積極模擬演練以掌握投票程序與作業流程，務求選務更完善周延。模擬演練成果也將作為全國各縣市選舉委員會辦理投票程序演練的參考依據，及投開票所工作人員講習訓練之重點教材。

如果遇到選舉人眾多時，投票所主任管理委員可以請求鄉鎮區選務作業中心派預備人員支援送來更多遮亭加快投票速度。若有民眾進入圈票處後時間過久，選務人員也會加以關心提醒。

領完票後，選務人員也會提醒民眾將印章收好，以免使用自己的印章投票而變成無效票。此外選民若為孕婦、行動不便、乘坐輪椅、身體不適或不耐久站情況，選務人員會協助徵詢排在前面其他民眾的同意讓他們先行進入投票。而當下午四點宣布投票結束時，若仍有民眾排隊等候投票，4點前已開始排隊者仍可投票，但4點之後才到場準備要排隊者則不得投票。

依照中選會的模擬情況，共花了一小時即讓3百位民眾完成投票，現場設有4個圈票處，換算起來一位民眾投票時間不到1分鐘。

(中時 )