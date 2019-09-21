前立法院長王金平21日下午出席媽祖盃輪椅舞國際公開賽接受媒體訪問時仍強調「參選到底」，並加碼自爆說，郭台銘和他之間的默契是「他參選我支持，我參選他支持，他就是等待我的決定」。

王金平表示，他從來沒有失去諾言，講過參選到底，上天要他來擔任這個職務，他一定就是要請上天要幫他安排一條好路讓我走，所以這條路應該漸漸地顯露出來了。

王金平自爆說，郭董的部分本來就跟他約定了，「他參選我支持，我參選他支持，他就是等待我的決定」。媒體追問這是他跟郭的默契嗎？他回答「對」。

媒體詢問用甚麼身分參選？王金平表示「你們慢慢看嘛好不好？」，上天會幫他安排一條路。

王金平回答媒體詢問是否有自信能勝蔡英文、韓國瑜，他自信說，沒有勝選的信心或期待的話，幹嘛要去選，台灣一定要走中道路線，政治走中道、經濟走正道、社會要走公道，這三道會變成台灣的主流，大家厭棄台灣分兩邊的時候，走中道路線夠容納左右兩邊，把整體的整合起來，才是台灣所需要的。

(中時 )