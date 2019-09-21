高雄市連日來治安動盪不安，引來中央部會連番到高雄坐鎮，市長韓國瑜質疑中央刻意「卡韓」。對此，行政院副院長陳其邁今（21）日回高雄出席活動，他受訪時批韓，治安是市長的基本功，不要動輒用政治口水，「難道我回家回到自己的家鄉，回來看小孩，這樣也是卡韓嗎？」

陳其邁認為，最近市民都有感覺到治安是不是變不好，市長最重要的工作就是要讓人民能夠安居樂業，假如治安惡化讓人民不安心，還是要麻煩韓市長多關注一下，要上緊發條，落實到整個打擊犯罪工作。

針對中央首長接連到高雄，陳其邁則說，假如把每個關心高雄的人都把它說成是「卡韓」，這是沒有必要的政治口水，不要把什麼事情都無限上綱，把它變成選舉的口水，韓市長還是要多關注一下，不管是登革熱的疫情或者是治安，甚至是整個招商。

他認為，治安工作做好是市長最重要的工作，哪裡不好就該下重手，鐵腕整頓治安，倘若有跨縣市犯罪的偵辦，中央一定會站在協助地方。

不過，他也酸了一下韓，其實講這些也沒有用啊，雖然他很忙，忙著造勢選總統，但是至少先把市政做好，這個是承諾，也是他的責任。

另外，針對高市議會表決通過市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程應依議事規則及市政質詢辦法，準時開會及散會，引發民進黨團抗議護航韓國瑜。陳其邁則認為是為韓量身定做，第一次聽到用表決多數來處理，這很奇怪的一件事情。

陳其邁說，就算是朝野協商，也不能違反市議會質詢辦法第六條規定，違背市議會原來的質詢辦法規定，基本上是無效，首長到議會列席，這個是民主政治的監督制衡的原理，假如藉由議會多數然後來逃避監督，會讓人家有因人設事的聯想。

(中時 )