不是演戲！「買兇殺人」的戲碼居然真實發生了。新加坡一名47歲的已婚男子，和公司女下屬發生了婚外情，男子還建議兩人可以同居，可在女子租房之後，男子並沒有跟著搬入。在女子30歲時，她終於發現男子並無意離婚，決定快刀斬亂麻，辭職分手。而後在新公司邂逅了陳姓男同事。不料男子醋勁大發，竟上暗網雇殺手準備殺害陳男，事後遭人識破也因此遭逮。出庭時，法官怒斥男子行為冷血，判處5年徒刑。

據《海峽時報》報導，女子辭職後該男不斷試圖挽回前女友。他持續買禮物給她，甚至將自己的CPF(Central Provident Fund縮寫，稱中央公積金制度，中央公積金作為一種長期儲蓄替代了社會福利的保障費用，它是不允許被隨便動用的。)保單的受益人填上女子的名字。雖然男子做了種種的討好，希望前女友能回心轉意，但當時女子已經與陳男展開新戀情。男子妒怒之下，竟上暗網買殺手，瘋狂的男子先是要求打殘對方右手，後來又忌妒陳男英俊的外貌希望殺手能潑他硫酸，最後與殺手討論後決定是製造一場假車禍殺掉陳男。不過這場可怕的謀殺後來遭到一名美國記者提前得知，阻止了這場可怕的兇案。

(中時電子報)