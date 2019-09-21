台南一名23歲鄭姓女子，日前在網購平台「MKUP美咖」購入美妝商品，後來卻接到詐騙集團來電佯稱是客服人員，表示「工作人員不小心誤設」該筆訂單為12期分期付款，並假意詢問被害人有多少帳戶、多少餘款，看是否有被扣款，請鄭女按指示至ATM確認，結果導致鄭女一不小心就將自己的零用錢全數匯出，損失約5000多元。

北市另一名25歲鍾姓女子，同樣在「MKUP美咖」購入美妝商品，接到詐騙集團來電以相同手法詐騙，不過這次詐騙集團自己出包，給了鍾女一個錯誤的帳號，導致鍾女無法匯入，後來又「急中生智」騙鍾女將自己戶頭的錢都領出來改買遊戲點數回傳以「取消分期付款」，無奈鍾女依然相信詐騙集團說法，最終損失2萬5000元。

165反詐騙專線統計，今年1月至8月高風險賣場前五名分別是MKUP美咖(報案件數410件)、小三美日(352件)、讀冊生活(260件)、Booking.com(196件)及HITO本舖(192件)。提醒民眾在電商平台購買商品，務必確保該平台具有良好的資安審核機制，以免開心購物後反遭盜取個資詐騙，得不償失。聽到「訂單錯誤要操作ATM」、「購買遊戲點數」等關鍵字通常就是詐騙，請主動撥打原客服電話確認，或直接撥打165反詐騙諮詢專線。

(中時 )