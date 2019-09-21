桃園市積極推動多元化商圈發展，透過地方商業與街區元素進行資源整合與街區活化，鼓勵商圈發揮獨一無二的魅力，提升競爭力。21日在中壢銀河廣場舉辦的「約會衣夏吧！」商圈穿搭影片募集競賽決賽暨頒獎典禮，以「夏日約會」創意為提案，結合「穿搭」主題，成功吸引年輕族群的目光。

桃園市內共有16個商圈，經濟發展局表示，今年於中壢地區所推行的商圈亮點行銷輔導計畫，從輔導商圈店家導入多元支付的「嗶經濟」應用開始，徵選特色店家進行老店新生改造，並辦理媒合說明會邀請專業設計團隊規畫商圈特色意象形塑，接下來也將投入友善商圈優化改善，創造友善消費環境與商圈品牌價值。

「約會衣夏吧！」活動經過歷時多月的籌備與商圈輔導過程中不斷擾動在地的發酵，許多高中及大專院校青年學子熱烈參與，社會組報名也頗為踴躍，參賽隊伍各自發揮創意於中壢商圈街區穿梭拍攝影片。經過近50隊的角逐，初選出32隊優秀作品進入決賽，在中壢銀河廣場進行最後一輪的穿搭PK走秀後決選出各組前3名，以及歡樂趣味的人氣獎3名。

現場除了走秀PK外，活動串聯商圈在地店家，共同推出富質感的市集攤位，加上精彩的舞台表演活動，吸引許多民眾駐足停留。主辦單位於現場準備了60個福袋，只要消費滿200元即可參加抽獎。現場還有DIY體驗活動、拍照打卡換好禮、愛要大聲說出來、最佳人氣推手等豐富的活動內容，成功吸引民眾目光。

(中時 )