嘉義市警察局長張樹德（中）與多位議員會勘文化路夜市清道專案執行情形。（廖素慧攝）

嘉義市警察局執行文化路夜市清道專案，發現有機車違停。（廖素慧攝）

嘉義市政府警察局9月針對主要道路執行「清道專案」，還路於民，文化路夜市是指標路段，警察局長張樹德與數位議員20日晚間現場會勘攤商擺攤、民眾徒步動線、警方執勤交管，將匯整各方意見，期使交安及觀光品質再升級。

市警局交通隊長簡政哲表示，依規定文化路夜市設攤從每天下午5時至隔天上午6時，可設攤地點及中正路至垂楊路各路口退縮10公尺，「清道專案」執行取締攤商移動式的攤具設施占用道路、違規停車、違規攤架、路障、廣招等。

文化路蘭井街自治會總幹事顏秀蓮等人說，現有約50名會員，月繳500元會費，但實際擺攤約150攤，下午5時進場擺攤太晚，且碰上下班下課時段，進場易阻塞，希望提前自4點進場擺攤。

顏秀蓮認為，文化夜市改為徒步區以後逛街的人比實際消費的人多，生意受影響，如今又執行清道專案，限縮做生意的空間，希望能放寬限制。

警察局長張樹德率市警局交通隊、市府相關局處人員徒步走文化路夜市視察，市議員傅大偉、王美惠、陳家平及孫貫志也到場了解，沿途發現有攤販越線、機車違規停放，警察加以勸導。

張樹德說，警方會持續在夜市徒步區執勤、交管，以勸導為主，將會勘的各方意見及議員的建議，與相關單位會商研議，以期提升道路交安、用路人權益及觀光品質。

(中時 )