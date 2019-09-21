環保署與基隆市政府一起淨街，清理菸蒂等垃圾。（環保署提供／廖德修傳真）

響應世界清潔日，環保署與基隆市政府今（21）日於基隆火車站南站廣場辦理「世界清潔日－菸蒂不落地、街道更美麗」活動，邀請3大連鎖便利商店及2大連鎖咖啡店業者，共同簽署響應環境友善店家認養行動，鼓勵旗下各直營及加盟業者踴躍加入，自主管理維護店家周邊環境整潔。活動由民眾與環保機關人員分3組淨街，將基隆火車站附近街道打掃乾淨，還給市民乾淨整潔市容。

環保署表示，目前正在推動環境友善店家認養行動，統一超商、萊爾富、OK便利商店等3大超商業者已有2989店家加入，另85度C、星巴克已有90店家加入認養。本次活動也進行共同簽署響應環境友善店家認養行動儀式，將持續擴大鼓勵旗下業者成為環境友善店家，自主維護周邊環境整潔。

環保署說，淨街活動主要清除對象為菸蒂，其他垃圾也一併清除，很多吸菸者以為菸蒂在環境中很快就會分解，所以隨手就將菸蒂往排水溝、下水道或路邊丟棄。但事實上，菸蒂多由醋酸纖維素製成，這是塑膠的一種，在環境中需要10年或更久才能分解。

菸蒂中含有數千種化學物質，如尼古丁、砷、鉛、銅、鉻、鎘及多環芳烴類，如果亂丟菸蒂，其中的有毒物質會溶出流入水體環境，影響環境及海洋生態，並且進入食物鏈，對於生態環境及國人健康都會造成危害。

此外，本活動除於基隆市辦理，另有台北市等12個地方政府響應世界清潔日，同步辦理淨街活動。經統計，共有1萬3052人次響應淨街，共清出約27萬3700根菸蒂、資源垃圾約5978公斤、非資源垃圾約9,736公斤。菸蒂對環境及國人健康危害很大，環保署呼籲吸菸者不要亂丟菸蒂，養成正確丟棄菸蒂習慣。

(中時 )