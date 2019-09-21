馬來西亞羽球名將李宗偉去年來台治療鼻咽癌，雖已成功殺死癌細胞擊退病魔，但體能無法處於顛峰狀態，而於今年6月封拍退出羽壇。他日前接受馬媒專訪，自度公開談論抗癌的艱辛歷程，他做了33次電療，連喉嚨也全潰爛，進食得噴麻醉藥，在訪談過程中流下男兒淚，感謝母親、妻子一路照顧。

現年36歲的李宗偉是大馬羽球一哥，4年前惜敗只拿到倫敦奧運銀牌，本寄望2020再戰東京奧運，但2018年中意外發現罹患鼻咽癌，他選擇到台灣長庚醫院治療，雖已消除癌細胞擊退病魔，但終究無法負荷高強度訓練，而於今年6月宣布封拍退出體壇。

李宗偉日前接受馬國電視節目《傳召大人物》訪問，首度提到抗癌期間的血淚歷程。治療期間，他進行了33次電療，平均每個星期要做5到6次。他回憶道：「開始第三個星期的時候，我就不能吃東西了。這邊（指喉嚨）全部已經破了，然後就很辛苦，講話也講不到。」他並表示：「每一天要吃東西的時候，很辛苦，吃不下。媽媽每天逼我，我說你們不要逼我，我能吃（的話）絕對想吃的。」到後期更「每次要吃東西的時候就噴麻藥，然後快點吞下去。」

李宗偉說，照顧他的妻子晚上都會哭，但都沒在他面前落淚，同樣地，他自己晚上也會哭，因為不想讓她們擔心，有時候洗澡的時候自己在（浴室裏）自己哭。想到抗癌期間的艱辛，他忍不住也流下男兒淚。

對於為何李宗偉會選擇到台灣治療，他透露，本來打算留在馬來西亞治療，但一位牙醫幫他的報告傳給台灣醫師，台灣醫師說，你這個病情，是在台灣就像你們馬來西亞感冒一樣，就在台灣很普通。」台灣醫師表示很有信心，而且全亞洲只有4個地方有治療的設備；因為溝通問題，他不會去日本及韓國，去中國好像比較麻煩，所以還是台灣比較好。

(中時電子報)