總統蔡英文肯定龍眼林福利協會成立20年來，為鄉內邊緣戶送出超過200萬個便當。（楊樹煌攝）

蔡英文總統走訪攤位，肯定鄉民的文創商品及農產品等。（楊樹煌攝）

總統蔡英文頒發扁額給龍眼林福利協會，肯定協會20年來付出。（楊樹煌攝）

921地震屆滿20周年，當年南投中寮鄉地震造成300戶全倒；災後成立的中寮鄉龍眼林福利協會今天特舉行「大家回家感恩紀念活動」。總統蔡英文下午特出席活動，並贈送匾額給龍眼林福利協會，肯定協會20年來的辛苦付出，並和政府一起來推動長照2.0。

中寮鄉龍眼林福利協會理事長蕭同宏說，協會20年來為鄉內邊緣戶、低收入戶送出超過200萬個便當，外界誤會送餐全部由政府補助，只有周一及周五的午餐是由政府補助；協會還要到處賣龍眼乾等，並從送餐過程中，協會人員可以看到很多長輩有困難可以獲得救護。

蕭同宏指出，目前協會已將承租的土地買下來，配合小英總統推動的長照2.0等，希望各界能夠伸出援手，並感謝各界的幫助。

總統蔡英文指出，921震災20周年，也是龍眼林福利協會成立20周年，當年嚴重災情改變地貌，921震災從瓦礫中搶救生命，不僅救災，亦讓人才有機會回流；昨天她收到一本新書記載精彩的故事，當年很多救災的夥伴今天都回到現場。

蔡英文說，協會希望可以擴大照顧在地長輩，當她從2016當總統開始推動長照2.0，希望在社區或家中就近照顧，在社區中一起吃飯或檢查身體等；經費從50億元，明年將擴編經費到400億元，好好照顧「昔大」，讓長輩在社區中受到照顧及養老。

蔡英文總統指出，目前長輩無法在社區或家中受到照顧需要在機構內，住宿型機構是下一個目標，政府方向與協會目標是一致的，政府與協會一起來推動；現有機構由政府來補助，讓機構提供服務的品質及素質更好，讓受照顧者受到補助。

蔡英文表示，從偏鄉住宿型平價機構開始，如果不足，以國家的力量來設置平價型住宿機構；但因政府力量有限，希望社會各界能夠協助。這是個很漂亮的地方，老人家也願意住在這裡，協會理事長亦積極在辛苦的募款，政府會與在地的力量一起合作，在機構內得到國家最好的照顧。

蔡英文強調，從九二一地震來教導大家， 防災體系可以強化，包括即時掌握防災資訊，強化防災基楚建設，減少損害，竹山有防災的訓練中心，台灣人對防災要有意識才能保護家人；台灣是個堅軔之島，大家緬懷傷痛、記取教訓，讓台灣更有軔性，對長輩照顧的更好，大家一起來打拼！

(中時 )