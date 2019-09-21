國民黨主席吳敦義（左四）前往清水紫雲巖參拜，並出席宗教活動，向80間宮廟代表致意。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台灣寺廟金蘭會21日在台中清水紫雲巖舉辦會員暨聯誼大會，國民黨總統參選人韓國瑜與黨主席吳敦義一前一後前往參拜並致意，到場時間相隔3個多小時，媒體好奇吳、韓是否刻意避開同台？吳敦義面露不悅表示「他有他的行程、我有我的行程，為什麼要湊在一起？」

吳敦義下午1時許抵達清水紫雲巖，在廟方人員陪同下，向觀音佛祖參香祈福。媒體問「蘇貞昌嗆打嘴炮」，他反批蔡英文任內的經濟表現，是20年來最差，還有國際關係也最差、斷交最多；馬英九總統8年任內只有干比亞斷交，蔡女士失去多少邦交國，就不必細述了。

「九二共識、一中各表，是兩岸穩定和平發展重要基礎。」吳敦義喊話蔡政府再好好檢討，他也提到，不當黨產處理委員會是不正當的會，強調對黨產有懷疑就交給法院判決，怎麼能用不合道德、不合法律的不當黨產處理委員會，這是背棄民主法治國家的作法。

媒體詢問中共代理人法，吳敦義直指蔡英文是第一號的中共代理人，因為她主張獨立，不管明獨、暗獨都是「以獨引統」，會引起中國大陸武統，「中共代理人法造成數百萬的台商都被嫌疑，其實最該被嫌疑的是蔡英文。」

(中時 )