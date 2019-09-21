921是國家防災日，台南市政府在新化虎頭埤舉行健走活動，現場吸引超過3000人參與，場面熱鬧，市長黃偉哲（右一）也與民眾擊掌打氣。（莊曜聰攝）

今年是921震災20週年，台南市政府為強化民眾在地震時能有正確的避難觀念與應變能力，3度結合國家防災日舉行全民健走活動，今天一早移師景色宜人的新化虎頭埤風景區舉辦，台南市長黃偉哲也到場參與，現場還示範地震時保命應變方式，眾人一起抱頭趴下，場面相當有趣。

政院在各縣市推動921震災周年暨莫拉科風災10周年活動，提醒全民防災重要性，南市選在具有百年歷史的新化虎頭埤，透過全民健走結合防災防溺教育宣導、登革熱防治、地震保命三步驟、千人CPR及摸彩活動，希望強化民眾防災意識。

市長黃偉哲在開幕典禮致詞時表示，921大地震帶來慘痛的教訓，讓人更懂得遇到災害時，如何自保的重要性，透過宣導活動，希望親子們都能謹記在心；隨後他也和立委郭國文、市議員林燕祝、林宜瑾、郭鴻儀等人示範「地震保命三步驟」，模擬地震來臨時若未能及時逃出建物該如何應變，動作生動紮實。

這段健走路線沿虎頭埤風景區環湖步道，全程約4.5公里，虎頭埤素有「小日月潭」之稱，晨光景色雅致怡人，還有新化、關廟及左鎮社區團體帶來精彩的表演節目，不少人攜家帶眷參與，現場超過3000人一起健走防災。

(中時 )